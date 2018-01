Dieser Film stellt Thors Leben auf den Kopf!

Wer "Thor: Ragnarok" noch nicht gesehen haben sollte, dem sei gesagt: Am Ende des dritten Teils liegt Thors Heimat Asgard in Schutt und Asche. Vom Raumschiff aus müssen Thor und Loki den Untergang ihrer Heimat mit ansehen. Doch Asgrad ist ja bekanntlich kein Ort, sondern seine Bewohner.

So tröstend das jetzt auch klingt, laut den Russo-Brüdern wird auch im kommenden Marvel-Abendteuer das Leben für den nordischen Gott nicht einfacher. Anthony und Joe Russo, die bei "Avengers: Infinity War" Regie führen, haben verkündet, dass die "Avengers"-Story genau dort ansetzt, wo "Thor: Ragnarok" geendet hat.

Das bedeutet, dass Thor und Loki sowie seine treuen Untertanen noch immer die Scherben von Asgard aufsammeln. Auf die Frage, auf welchen "Avengers"-Charakter er sich denn am meisten im neuen Abenteuer freut, antwortet Anthony Russo: "Thor, weil wir seine Geschichte vom Ende von "Thor: Ragnarok" aufgreifen. Am Ende des Films wird, wie jeder Fan weiß, sein Heimatplanet Asgard zerstört. Sozusagen beschreitet dieser Charakter Neuland, weil seine Vergangenheit zu einem bestimmten Grad weggerissen wurde."

Russo verglich außerdem Thors Hintergrundstory mit der seines Kollegen Captain America (Chris Evans) in "Captain America: Winter Soldier". Im Interview mit "ComicBook.com" erklärte der erfolgreiche Filmemacher: "Ich denke, es ähnelt sehr der Situation von Captain America in "The Winter Soldier". Das war unser erster Film für Marvel. Cap befand sich damals an einem für ihn fremden Ort, da er seine Anfänge ja in den 40er Jahren erlebte und nun weit in die Zukunft und somit in eine für ihn neue Welt versetzt wurde."

Mit Thor werde es daher ähnliche Möglichkeiten und Parallelen geben. Auch er müsse eine radikale Transformation durchmachen (...). Wem das Warten bis dahin zu lange dauert: Einfach nochmal alle drei Thor-Filme anschauen.

"Avengers: Infinity War" erscheint am 26. April 2018 in den heimischen Kinos.

(HH)