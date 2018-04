Dr. Evil will der nächste US-Präsident werden

Für Jimmy Fallon und dessen "Tonight Show" schlüpfte der kanadische Schauspieler Mike Myers erstmals seit 16 Jahren wieder in die Rolle des megalomanischen Bösewichtes Dr. Evil, der in den drei "Austin Powers"-Filmen vergeblich versucht hat, die Weltherrschaft an sich zu reißen.

Fallon interviewte Dr. Evil kurz nach dessen Rauswurf aus dem Kabinett von Donald Trump. Er sei der Mastermind hinter der Mauer entlang der Grenze zu Mexiko gewesen. Ursprünglich sollte es ein Graben mit stacheligen Kugelfischen werden, der von Alec Baldwin hätte bezahlt werden müssen, so der Schurke. Generell stand er hinter den meisten bösen Dingen, die während der Trump-Präsidentschaft umgesetzt wurden.

Evil Zuckerberg 2020

Nach seinem Rauswurf möchte Dr. Evil nun selber US-Präsident werden. Rote Kapperln mit dem Aufdruck "Make The World Evil Again" gibt es schon zu kaufen, auch den perfekten Partner für seine Kandidatur hat er schon gefunden. "Den einzigen Mann, der momentan mehr gehasst wird als Donald Trump - Mark Zuckerberg. Hey Amerika, macht euch darauf gefasst, angestupst zu werden", freut sich Dr. Evil tierisch.

Viele Fans hoffen nach wie vor, dass der 54-jährige Myers noch einmal für einen Film die geniale Doppelrolle Austin Powers/Dr. Evil geben wird. Doch über etwaige Pläne hält sich der Kanadier, der sich in den letzten Jahren sehr rar gemacht hat, sehr bedeckt.

(baf)