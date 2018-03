Dreh von "Top Gun"-Sequel startet im Sommer

Im Mai 2017 hat Tom Cruise in einer australischen Talkshow offiziell verraten, dass es ein Sequel geben wird. Laut "Omega Underground" starten die Dreharbeiten für "Top Gun: Maverick" noch in diesem Sommer.

Die Fortsetzung soll die Rolle von Pilot Pete "Maverick" Mitchell in der modernen Navy zeigen. Joseph Kosinski, der vermutlich die Regie übernehmen wird, erklärte vor einiger Zeit: "Die Navy ist heute sehr unterschiedlich im Vergleich zu 1986. Damals befand man sich für rund 20 Jahre in keinem Krieg. Jetzt, im Jahr 2017, befindet sich die Navy seit 20 Jahren in diversen Konflikten. Es ist einfach eine andere Welt. Also kann man nicht einfach den ersten Teil nachdrehen. Man muss sich anpassen".

"Top Gun: Maverick" soll am 12. Juli 2019 weltweiten in den Kinos seine Düsen starten.

(baf)