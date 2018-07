Kristen Stewart wird ein Engel für "Charlie"

Endlich ist es offiziell: Die Besetzung des neuen feministischen Kino-Reboots von "Charlie's Angels" steht fest.

Die Hauptrolle übernimmt "Twilight"-Star Kristen Stewart. Engel Zwei und Drei werden von Naomi Scott, die demnächst im neuen "Aladdin"-Remake als Disney Prinzessin Jasmin zu sehen ist und Newcomerin Ella Balinska ("Inspector Barnaby"), verkörpert. Für die Regie ist Elizabeth Banks verantwortlich. Sie wird zudem in die Rolle von Bosley, der Assistentin des rätselhaften und nie gesehenen Charlie Townsend, schlüpfen.

"Charlies Angels ist für mich eine der ersten Marken, die seit ihrem Debüt in den 70ern die ermächtigte Frau feierte. (...) Ich könnte nicht glücklicher sein, gemeinsam mit Kristen, Naomi und Ella dieses Kapitel an Fans auf der ganzen Welt heranzuführen.", so Banks gegenüber "Variety".

Oscar-Gewinnerin ist nicht dabei

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o ("12 Years a Slave") einen der Engel spielen wird. Daraus wurde wohl nichts. In den USA soll der Film am 27.09.2019 starten. Der österreichische Starttermin wurde noch nicht bekanntgegeben.

Kristen Stewart

(red)