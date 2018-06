Dumbo hebt im ersten Live Action Trailer ab

Unter der Ägide des berühmten Filmemachers tummeln sich zahlreiche Stars am "Dumbo"-Set. Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito und Alan Arkin geben sich in der Neufassung des Trickfilm-Klassikers die Ehre. Im ersten Teaser Trailer geben sie den Ton an, von Dumbo selbst ist noch recht wenig zu sehen.

Der Plot des Remakes ist derzeit noch unbekannt. Das Original aus dem Jahr 1941 dreht sich um einen jungen Elefanten, der für seine überdimensionalen Ohren ausgelacht wird. Von seiner Mutter getrennt muss Dumbo als Clown im Zirkus auftreten. Dabei schlummert ein unglaubliches Talent in dem Kleinen - dank seiner Ohren kann er nämlich fliegen.

Die Realverfilmung von "Dumbo" kommt im März 2019 in die Kinos.

