Dwayne Johnson bekämpft Terror im Wolkenkratzer

Der 45-Actionstar schlüpft in "Skyscraper" in die Rolle des ehemaligen FBI-Agenten Will Ford, der bei einem Einsatz ein Bein verloren hat. Seither kümmert er sich als sebstständiger Experte für die Sicherheit in Hochhäusern.

Gemeinsam mit seiner Familie wird er in "The Pearl", das höchste Gebäude der Welt, nach China eingeladen. Dort soll er sich ein Bild von der Sicherheitslage machen. Als plötzlich ein Feuer ausbricht, wir er dafür verantwortlich gemacht.

Als gesuchter Mann muss er im Wolkenkratzer seine Frau (Neve Campbell) und seine beiden Töchter retten und die wahren Verantwortlichen hinter dem Brand suchen.

Ins Kino kommt "Skyscraper" am 12. Juli 2018.

