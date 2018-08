Eberhofer liegt diesmal im "Sauerkrautkoma"

Es ist wieder einmal was passiert in Niederkaltenkirchen. Der Eberhofer Franz (gespielt von Sebastian Bezzel) wurde gegen seinen Willen nach München versetzt. Gemeinsam mit seinem Vater (Eisi Gulp) und der Oma (Enzi Fuchs) transportiert er seine Habseligkeiten in die ungeliebte Großstadt, um bei Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) unterzukommen. Kaum angekommen wird ihnen das Familienauto sprichwörtlich unter'm Arsch weggestohlen.

Trailer zu "Sauerkrautkoma"



Leiche im Kofferraum

Der geliebte Opel Rekord taucht wenig später in einem abgelegenen Waldstück unbeschadet wieder auf. Im Kofferraum liegt allerdings die Leiche eines serbischen Au-Pair-Mädchens, das beim Bürgermeister von Niederkaltenkirchen gewohnt hat. Und schon hat Franz wieder einen Fall, an dem er mit seinen unkonventionellen Methoden ermitteln darf.

Das Verbrechen gerät allerdings neben den immer noch hochkomplizierten Beziehungsproblemen, die Franz und seine Susi (Lisa Maria Potthoff) plagen, zur Nebensache.

"Never change a winning team", lautet eine alte, oft erfolgsversprechende Devise, mit der man in der Regel auf Erfolgskurs bleibt. Das trifft auch auf die mittlerweile fünfte Romanverfilmung von Erfolgsautorin Rita Falk zu. Regie hat wie schon die letzten vier Mal erneut Ed Herzog übernommen, bei der Besetzung der beliebten Charaktere hat sich nichts getan. Simmerl (Stephan Zinner), Flötzinger (Daniel Christensen), Dienststellenleiter Moratschek (Sigi Zimmerschmied) und Kommissarin Elisabeth 'Thin Lizzy' Mayerhofer (Nora Waldstätten) sorgen mit ihren kleinen aber feinen Nebenrollen für eine ordentliche Lachmuskel-Strapaze. Wieder mit dabei ist Michael Ostrowski als Gerichtsmediziner, Ulrike Beimpolt spielt ein zugenöpftes Kindermädchen.

Harmonische Bromance

Die beiden Hauptdarsteller Sebastian Bezzel und Simon Schwarz harmonieren wie immer als Pärchen auf der Leinwand, dass die Funken spritzen. Die schräge Männerfreundschaft zwischen den beiden wirkt dabei sowohl emotional echt als auch zum Kugeln komisch.

Falk hat mit ihren Eberhofer-Krimis eine Kultserie erschaffen, der der Charme, der Witz und die Spannung auch im fünften Kinoabenteuer nicht abhanden gekommen ist. Die 54-jährige Autorin hat 2018 mit "Kaiserschmarrndrama" den mittlerweile 9. Band publiziert. Genug Stoff für weiter vier Kriminalfälle im Landkreis Landshut also.

Fazit

Für Fans der Reihe ist der Gang ins Kino deshalb ein absolutes Muss, wer noch keinen der anderen vier Teile gesehen hat, sollte sich vorher schlau machen, ehe er mit "Sauerkrautkoma" ins Geschehen einsteigt.

Ab dem 9. September läuft das "Sauerkrautkoma" in heimischen Kinos.

