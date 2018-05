Eine neue Königin für "Maleficent 2"

Scheidung hin oder her, am Set von "Maleficent 2" hat Angelina Jolie jede Menge Spaß. So sieht es zumindest auf den Bildern aus, die Co-Star Elle Fanning und anschließend auch Disney ins Netz stellten.

Here’s your first look at Angelina Jolie & Elle Fanning as Maleficent & Aurora on the set of “Maleficent II.” pic.twitter.com/oxdrCaiRh3 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 29. Mai 2018

"Maleficent" (2014) erzählte das Märchen von Dornröschen neu, indem es die dunkle Fee zur Hauptfigur und Sympathieträgerin machte. Jolie glänzte in der Titelrolle; Elle Fanning war als Prinzessin Aurora zu sehen, die Maleficent langsam ans Herz wächst.

"Maleficent 2 befasst sich eingehender mit der komplexen Beziehung zwischen der gehörnten Fee und der künftigen Königin", heißt es in der offiziellen Plot-Synopsis des Sequels. "Sie finden neue Verbündete und stellen sich neuen Gegner in ihrem Kampf, die Moore [Maleficents Heimat, Anm.] und die magischen Kreaturen, die dort leben, zu schützen."

Zu besagten Gegnern dürfte Königin Ingrith zählen, die - wie Disney nun endlich via Twitter bestätigte - von Michelle Pfeiffer verkörpert wird:

#Maleficent2, starring Angelina Jolie, Elle Fanning, and Michelle Pfeiffer, is now in production. pic.twitter.com/08CQO3FApS — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 29. Mai 2018

Wann "Maleficent 2" in die Kinos kommen soll, ist noch nicht bekannt.

(lfd)