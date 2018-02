"Notting Hill"-Star stirbt im Alter von 53 Jahren

Emma Chambers starb im Alter von 53 Jahren eines natürlichen Todes, wie ihr Agent gegenüber "Entertainment Weeky" bekannt gab.

Die britische Schauspielerin wurde mit ihrem Auftritt in der Liebeskomödie "Notting Hill" bekannt. Sie verkörperte Honey, die Schwester von Protagonist William Thacker, der von Hugh Grant dargestellt wurde. Britische Zuschauer kennen sie zudem aus der BBC-Serie "The Vicar of Dibley" als Alice Tinker. Für diese Rolle bekam sie 1998 den British Comedy Award.

"Sie brachte viele zum Lachen und spendete Freude und wird schmerzlich vermisst werden", führte Chambers Agent John Grant noch an.

Hugh Grant reagierte bereits auf Twitter auf den Tod der Schauspielerin: "Emma Chambers war eine urkomische und sehr warmherzige Person und natürlich eine brillante Schauspielerin. Sehr traurige Nachricht".

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news. — Hugh Grant (@HackedOffHugh) 24. Februar 2018

I was regularly humped like this by the unique & beautiful spark that was Emma Chambers. I never minded. I loved her. A lot . pic.twitter.com/imzkoyKja9 — Dawn French (@Dawn_French) 24. Februar 2018

(red)