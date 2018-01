Enthüllung im neuen "Fifty Shades of Grey"-Trailer

Ana (Dakota Johnson) scheint endlich ihr Glück mit dem reichen Feschak Christian Grey (Jamie Dornan) gefunden zu haben. Die Hochzeitsglocken läuten, Privatjet und Traumhaus stehen schon bereit.

Trotzdem ist für die frischgebackene Mrs. Grey nicht alles eitel Wonne. Jack Hyde (Eric Johnson) hat eine Rechnung mit dem Bondage-versierten Pärchen offen und auch Christians Ex Elena Lincoln (Kim Basinger) gibt keine Ruhe.

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (3. Teil)

Achtung, Spoiler

Soweit ist also alles beim Alten. Der neue Trailer von "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" (Originaltitel: "Fifty Shades Freed") hat am Ende aber noch eine prekäre Enthüllung zu bieten. Ana wird offenbart, dass sie ein Kind erwarten könnte.

Fans der Romanvorlagen von E.L. James wissen freilich, ob die Heldin der Erotikthriller-Trilogie tatsächlich schwanger ist. Alle anderen müssen sich bis 8. Februar 2018 gedulden. Dann nämlich kommt "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" in die österreichischen Kinos.

Gute Nachricht für alle Zuseher, denen die bisherigen "Fifty Shades of Grey"-Filme zu zahm waren: Laut neuem Trailer bekommt Teil drei ein R-Rating, also keine Jugendfreigabe.





(lfd)