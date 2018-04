Johnny English bandelt mit einem echtem Bond-Girl an

Was tun, wenn französische Radfahrer einem Agenten der britischen Krone die Vorfahrt nehmen? Ganz klar, hier kommt der Raketenwerfer zum Einsatz...

Johnny English (Rowan Atkinson) ist nicht so glamourös, attraktiv und stilsicher wie James Bond, trinkt lieber Cocktails mit Schirmchen als Wodka-Martinis und tritt in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen - sorgt dabei aber für beste Unterhaltung.

Heuer geht die 007-Persiflage in die dritte Runde. Diesmal ist auch ein waschechtes Bond-Girl mit an Bord. Olga Kurylenko ("Quantum of Solace") dürfte diesmal allerdings eine Schurkin spielen. Emma Thompson gibt sich als Chefin von Johnny English die Ehre.

"Johnny English 3" startet am 18. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)