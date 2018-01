Erster Trailer für "Ant-Man and the Wasp"

Schon im April werden Ant-Man (Paul Rudd) und the Wasp (Evangeline Lilly) in "Avengers: Infinity War" mitmischen, bevor die Fortsetzung des Comic-Heist-Movies "Ant-Man" (2015) auf dem Programm steht.

Nun gönnen die Marvel Studios ihren Fans endlich einen ersten Teaser Trailer ihres beliebten Mini-Duos. Beide sind in der Lage, sich auf die Größe eines Stecknadelkopfes zu schrumpfen, Ant-Man hat zudem die Fähigkeit, Ameisen zu befehligen, the Wasp verfügt über Flügel und Kanonen am Handgelenk.

Die erste Vorschau auf "Ant-Man and the Wasp" verspricht viel Humor und die Erweiterung der Schrumpftechnologie auf Fahrzeuge und Gebäude. Der größte Lacher gehört Ant-Mans Mentor Dr. Hank Pym (Michael Douglas), der ein Hochhaus in ein Köfferchen verwandelt.

"Ant-Man and the Wasp" startet am 2. August 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)