Erster Trailer für neuen Horrorfilm aus Österreich

Matura macht man nicht, Matura hat man - und wenn der Angstschweiß nach der großen Prüfung endlich getrocknet ist, muss natürlich ausgelassen gefeiert werden. Ein berufsjugendlicher Event-Manager (Michael Ostrowski) schafft dafür die idealen Voraussetzungen. In seinem X-Jam Resort an der kroatischen Küste gibt's Dauerbeschallung, billigen Schnaps und das perfekte YOLO-Ambiente für ungebundenen Geschlechtsverkehr.

Julia (Elisabeth Wabitsch) genießt das Angebot in vollen Zügen, verkracht sich in einer lau(t)en Partynacht aber mit Freundin Jessie (Antonia Moretti). Als letztere am Morgen verschwunden ist, beginnt sich Julia Sorgen zu machen. Kein Grund zur Panik, urteilen ihre Klassenkameraden, vermutlich ist Jessie ja einfach in ein fremdes Bett geklettert. Schnell häufen sich jedoch die Vermisstenfälle, und Julia erkennt, dass ein Killer im Resort sein Unwesen treibt.

Horror made in Austria

2016 bescherte uns der Schladminger Dominik Hartl den "Angriff der Lederhosenzombies", nun widmet sich der österreichische Filmemacher dem Slasher-Genre. Gedreht wurde inmitten der echten X-Jam-Sause. Zwischen Partymucke und Alkoholleichen verspricht schon der erste Trailer des Streifens schaurig schräge Unterhaltung.

"Die letzte Party deines Lebens" startet am 22. März 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)