Erster Trailer mit dem "echten" Winnie-the-Pooh

Wer ist Christopher Robin noch gleich? Er war der Sohn des Schriftstellers Alan Alexander Milne. Und was hat der so gemacht? Er erschuf einen der beliebtesten Kinderbuch-Bären aller Zeiten...

Für den legendären Winnie-the-Pooh ließ sich Milne vom Teddybären seines Sohnes inspirieren und baute Christopher Robin auch gleich in seine Geschichten ein. Der Bub ist der beste (menschliche) Freund von Winnie-the-Pooh.

In der neuen Realverfilmung von Disney trifft Christopher Robin (Ewan McGregor) seinen Bären als erwachsener Mann wieder. Winnie-the-Pooh (im O-Ton von Jim Cummings gesprochen) will ihm dabei helfen, die Freuden des Lebens neu zu entdecken. Im ersten Teaser Trailer zweifelt Christopher Robin aber erstmal an seiner geistigen Gesundheit, als ihm sein alter Freund begegnet.

"Christopher Robin" startet am 16. August 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)