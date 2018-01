Erstes Ensemble-Bild von "Mary Poppins Returns"

Drei Jahre lang war das weihnachtliche Kinogeschäft fest in der Hand der "Star Wars"-Saga. Heuer gönnt sich Disney zu den Festtagen erstmals wieder eine "Krieg der Sterne"-Pause. Der Blockbuster, der das Publikum stattdessen in die verschneiten Lichtspielhäuser locken soll, ist die Fortsetzung eines Klassikers.

1964 kam "Mary Poppins "in die Kinos, holte sich fünf Oscars und sicherte sich einen Platz im Pantheon der beliebtesten Disney-Produktionen. Am 20. Dezember 2018 startet das Sequel "Mary Poppins Returns", in dem Emily Blunt die Hauptrolle übernimmt.

Rückkehr in der Krise

Ein paar Details zum Plot des Musicals sind bereits bekannt. Viele Jahre sind ins Land gezogen, seit Mary Poppins ein wenig Freude und Magie ins Leben der Kinder Jane und Michael Banks gebracht hat. Mittlerweile sind die beiden erwachsen und erleiden im London zur Zeit der Weltwirtschaftskrise einen herben, persönlichen Verlust. Mary kehrt zurück, um ihren einstigen Schützlingen erneut unter die Arme zu greifen.

Auf dem frisch veröffentlichten Bild des Disney-Blockbusters sind Mary (Emily Blunt), ihr Freund Jack (Lin-Manuel Miranda) und Jane Banks (Emily Mortimer) erstmals gemeinsam zu sehen. Einen Trailer zum Film gibt es noch nicht.



(lfd)