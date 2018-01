Erstes Foto von Tom Hardy als Venom

Bei all den hochkarätigen Comicverfilmungen, die 2018 ins Kino kommen - von "Avengers: Infinity War" und "Black Panther" bis zu "Deadpool 2" und "X-Men: Dark Phoenix" - kann man schon mal den Überblick und damit das eine oder andere Projekt aus den Augen verlieren.

"Venom" ist so ein Kandidat. Bislang ist recht wenig über die Sony-Produktion bekannt. Immerhin ließen sich Regisseur Ruben Fleischer und Hauptdarsteller Tom Hardy im vergangenen Dezember live zur ComicCon São Paulo zuschalten und erklärten, der Film basiere auf den Comics "Venom: Lethal Protector" und "Planet of the Symbiotes".

Im Marvel-Universum ist Venom ein außerirdischer Symbiont, der sich die Fähigkeiten eines Wirten aneignen und auf den nächsten übertragen kann. Dadurch wird Normalo Eddie Brock zu einer düsteren Alternativversion von Spider-Man.

Der Plot des Films ist weiterhin unter Verschluss, ein erster Trailer-Release noch nicht absehbar. Dafür gibt es nun endlich ein erstes Bild von Tom Hardy als Eddie Brock:

FIRST look at Tom Hardy as Eddie Brock in the upcoming #Venom movie ! pic.twitter.com/QWGsTIFzKF — Best of Marvel (@thbestofmarvel) 11. Januar 2018

Neben Hardy werden unter anderem auch Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate und Riz Ahmed in "Venom" zu sehen sein. Der Film startet am 5. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)