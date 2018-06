Erstes Bond-Girl Eunice Gayson gestorben

Eunice Gayson wurde durch ihre Rolle als Bond-Girl Sylvia Trench bekannt. Am Freitag starb sie im Alter von 90 Jahren. "Eine fantastische Dame, die einen bleibenden Eindruck bei jedem hinterließ, der sie traf.", heißt es auf ihrer Twitter-Seite.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9. Juni 2018

Laut dem britischen Sender "BBC" war sie das einzige Bond-Girl, das in zwei Filmen zu sehen war. Gayson spielte neben Hauptdarsteller Sean Connery in "James Bond - 007 jagt Dr. No" (1962, Regisseur: Terence Young) und "Liebesgrüße aus Moskau" (1963) mit. Weitere Auftritte hatte sie in dem Film "Frankensteins Rache" sowie in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone".

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) 9. Juni 2018

(red)