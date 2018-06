Fan entdeckte geniales Easter Egg der Avengers

Zwei Milliarden Dollar spielte "Avengers: Infinity War" an den internationalen Kinokassen ein, bei Comic Movie Fans, die den Streifen noch nicht gesehen haben, handelt es sich also um Raritäten mit Sammlerwert. Trotzdem: ACHTUNG, der folgende Text enthält SPOILER für "Avengers: Infinity War".

Nicht nur Abspann-Szenen sind in Filmen der Marvel Studios ein Muss, auch Insiderwitze, Anspielungen und Querverweise auf und über das erweiterte Marvel-Universum gehören zum Standard-Programm. Easter Eggs (Ostereier) nennen die Amerikaner diese versteckten Extras (Steven Spielberg drehte mit "Ready Player One" einen ganzen Film darüber) und sind versessen darauf, sie aufzustöbern. Ein Avengers-Fan glaubt nun, ein besonderes Easter Egg in "Captain America: Civil War" entdeckt zu haben.

Im Screenshot des Films trennt der Tisch jene Mitglieder der Superheldentruppe, die in "Avengers: Infinity War" das Zeitliche segnen (rechts), von denen, die am Ende überleben (links). Dass Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.) hinten im Eck sitzt, deutet nach dieser Theorie an, dass er nicht am finalen Kampf teilnimmt.

Kein Zufallsprinzip

Kevin Feige, der Boss der Marvel Studios, äußerte sich bislang noch nicht zum vermeintlichen Easter Egg. Dafür bestätigte er gegenüber"io9", dass die Auswahl der von Thanos zerbröselten Avengers keineswegs zufällig getroffen wurde.

"Ich denke, wenn es um eine Filmreihe geht, die schon zehn Jahre andauert und eine Auflösung mit 'Avengers 4' ansteuert, die du in solchen Filmen normalerweise nicht hast, kann man sich gewisse Sachen ausrechnen", so Feige. "[Du] realisierst, dass es die originalen Avengers sind, die noch übrig sind."

"Avengers 4" startet im April 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)