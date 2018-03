Fan twittert alternatives Ende von "Star Wars VII"

"Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" erzürnte zahlreiche Liebhaber der "Krieg der Sterne"-Saga und trieb deren sogenannte Superfans reihenweise auf die Barrikaden. Vor allem die Darstellung von Luke Skywalker (Mark Hamill) als zynischer Eremit, der den Kampf gegen das Böse aufgegeben hat, sorgte für lautstarke Proteste.

Dabei endete Episode VII ("Das Erwachen der Macht", Originaltitel: "The Force Awakens") so vielversprechend. Protagonistin Rey (Daisy Ridley) stöberte Jedi-Altmeister Luke im letzten Winkel des Universums auf und überreichte ihm sein altes Lichtschwert, bedeutungsschwere Blicke wurden ausgetauscht, und schon rollte der Abspann über die Leinwand.

@HamillHimself I made an alternate ending for The Force Awakens. Feeling like JJ really missed an opportunity here... https://t.co/z50AmfsxVk