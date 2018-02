Fox feuert You-Tube Star wegen rassistischem Video

Am 26. Jänner wurde ein Video auf YouTube gepostet, in dem Kian Lawley eine rassistische Schimpf-Tirade in die Kamera zetert. Die anstößigsten Passagen sind in dem Clip zensiert:

Der Schauspieler und Video-Blogger wurde dank der Videoplattform zum Star. Sein nächster planmäßiger Kinoauftritt wird nun nicht stattfinden. "The Hate U Give" ist bereits im Kasten, laut "Deadline" werden Lawleys Szenen nun entfernt.

In den Sozialen Medien steht der junge Amerikaner derzeit im Kreuzfeuer der Kritik, einige seiner Fans nahmen aber auch Angie Thomas, die Autorin der Romanvorlage von "The Hate U Give" und ausführende Produzentin der Verfilmung, ins Visier. Sie setzt sich auf Twitter zur Wehr:

Oh, only you knew half of what I've gone through because of this. Half of the tears that have been shed. The disappointment and heartbreak.



Don't assume, sweets. Everything I've Tweeted is out of sheer disappointment in someone I love. They know. I know. That's all that matters. — Angie Thomas Doesn't Control Movies (@angiecthomas) 5. Februar 2018

Lawley selbst bezeichnete seine Aussagen nur indirekt als "Fehler" und gelobte halbherzig Besserung:

if u don’t learn from ur mistakes, u can never grow as a person.



i’ve learned a lot & i am grateful to have the power to change. i never want to be who i was yesterday. we’re in a constant battle to become a better version of ourselves, use ur voice as ur weapon. — Kian Lawley (@KianLawley) 4. Februar 2018

"The Hate U Give"

Starr Carter (Amandla Stenberg) lebt in zwei grundverschiedenen Welten. Ihre Nachbarschaft ist vorwiegend Schwarz und arm, ihre Schule weiß und reich. Als das Mädchen miterlebt, wie ihr ehemals bester Freund Khalil (Algee Smith) von einem Polizisten erschossen wird, muss sie sich für eine Seite entscheiden.

Neben Amandla Stenberg werden unter anderem Regina Hall, Russell Hornsby, Issa Rae, Sabrina Carpenter, und Common zu sehen sein. Kian Lawley verkörperte Starrs Freund Chris.

Der Film befindet sich in der Postproduktion und hat noch keinen österreichischen Starttermin.

(lfd)