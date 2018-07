Frances Conroy soll die Mutter vom Joker spielen

Joaquin Phoenix wird den "Clown Prince of Crime" in dem Film spielen. Er porträtiert den Weg eines gescheiterten Stand-up Comediens, der in der Welt des Verbrechens eine neue Bestimmung findet.

Nun wurde bekannt, dass für die Rolle seiner Mutter Frances Conroy im Gespräch ist. Sie ist Fans vor allem aus der Kult-Serie "American Horror Story" und als Mutter von Barney in "How I Met Your Mother" bekannt.

Robert De Niro mit an Bord

Vor kurzem wurde mitgeteilt, dass auch Hollywood-Legende Robert De Niro in dem Film, bei dem Todd Phillips Regie führen wird, mitspielen soll. Als Talkshow-Host soll er mitverantwortlich für die Entstehung des Jokers sein.

Der Kinostart des düsteren Kino-Hits ist für den 4. Oktober 2019 angesetzt.

