Frauenpower im neuen "Spider-Man"-Trailer

"In deinem Universum gibt es nur einen Spider-Man, aber es gibt ein anderes Universum. Es sieht so aus und hört sich so an wie deines, aber das ist es nicht", wird im neuen Trailer von "Spider-Man: A New Universe" erklärt.

Ein positiver Effekt des Mulitversums: In der neuen Marvel-Verfilmung treten gleich zwei menschliche Spinnen in Erscheinung. Peter Parker (gesprochen von Jake Johnson) nimmt in dem animierten Actioner den jungen Miles Morales (Shameik Moore) unter seine Fittiche. Beim Training läuft ihnen auch noch Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) über den Weg.

Gwen ist in den Comicvorlagen Peters erste große Liebe. Im Kino wurde sie von Bryce Dallas Howard ("Spider-Man 3") und danach von Emma Stone (in den "Amazing Spider-Man"-Filmen) verkörpert. In "A New Universe" bekommt sie endlich auch selbst Superkräfte und ist als Spider-Gwen unterwegs.

Spider-Man: A New Universe

Der animierte "Spider-Man" startet am 13. Dezember 2018 in den österreichischen Kinos. Das Drehbuch stammt von Phil Lord, einem der beiden "Lego Movie"-Regisseure.

