Gänsehaut im 1. "Godzilla: King of Monsters"-Trailer

Das MonsterVerse von Warner Brothers und Legendary Pictures bekommt ein neues altes Mega-Ungeheuer. Nach King Kong ("Kong: Skull Island", 2017) wird mal wieder Godzilla auf das Kinopublikum losgelassen.

Die riesige Echse rückt aber keineswegs alleine an. Auch die Bestien Mothra, Rodan und King Ghidorah werden in dem Blockbuster für Angst und Schrecken sorgen.

Erste Vorschau

Zu den menschlichen Protagonisten zählen Madison Russell ("Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown) und ihre Wissenschaftler-Mutter Dr. Emma Russell (Vera Farmiga).

Im ersten Teaser Trailer funkt Madison die Monster-Jäger-Firma Monarch an, erreicht diese aber leider mitten in einer Schlacht mit einem Ungetüm, dessen Schreie durch den Empfänger dringen...

"Godzilla: King of Monsters" startet am 31. Mai 2019 in den österreichischen Kinos.

