Gal Gadot glänzt im neuen "Wonder Woman"-Outfit

"Sie ist zurück", verkündet Gal Gadot und verweist per Hashtag auf "Wonder Woman 1984". Teil eins spielte zur Zeit des Ersten Weltkriegs, in der Fortsetzung ist Diana Prince alias Wonder Woman im Kalten Krieg im Einsatz.

She's back... 🙅🏻‍♀️ #WW84 Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) am Jun 16, 2018 um 3:10 PDT

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die neue Rüstung der Heldin nicht sonderlich vom Vorgänger-Modell: Ein Brustpanzer, viel Beinfreiheit und goldene Armreifen. Einige Details sind aber anders. Die Farben des alten Outfits strahlten nicht ganz so hell; und die Rüstung hat ein paar Kratzer mehr...

Wonder Woman's costume has claws marks. Cheetah is coming !!! 👀 pic.twitter.com/iJQH6new0b — Mr Critical (@BlackSups) 16. Juni 2018

Ein scharfäugiger Fan hat die Schrammen entdeckt und vermutet dahinter einen Angriff von Dianas neuer Gegenspielerin. Cheetah wird in "Wonder Woman 1984" von Kristen Wiig verkörpert und zeigt ihre Krallen.

"Wonder Woman 1984" startet im November 2019 in den österreichischen Kinos.

Drehstart für Wonder Woman 2

