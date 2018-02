Game of Thrones Schöpfer drehen Star Wars Trilogie

Es klingt ja fast schon zu gut, um wahr zu sein: Einem Bericht von "The Hollywood Reporter" zufolge werden David Benioff und D.B. Weiss, die Kreativköpfe und Produzenten der Hitserie "Game of Thrones", eine neue "Star Wars"-Trilogie entwickeln.

Umfrage "Star Wars"-Filme von den "Game of Thrones"-Machern. Was halten Sie davon? Großartig! Ich kann's nicht erwarten, das zu sehen.

Hmmm... "Star Wars" ist eine völlig andere Liga als "Game of Thrones". Mal schauen, wie sich die Herren so anstellen.

Die beiden sollen lieber mehr "Game of Thrones"-Serien entwickeln!

Na hoffentlich wird "Star Wars" dadurch erwachsener.

"Star Wars"? "Game of Thrones"? Was ist das?

David Benioff (li.) und D.B. Weiss. (Bild: Reuters/Robert Galbraith) David Benioff (li.) und D.B. Weiss. (Bild: Reuters/Robert Galbraith)

Diese soll weder etwas mit J.J. Abrams Episode IX zu tun haben, noch mit jener Trilogie die bei Rian Johnson ("Die letzten Jedi") in Auftrag gegeben wurde.

Geehrt, eingeschüchtert, aufgeregt

"Im Sommer von 1977 reisten wir in eine Galaxie weit, weit weg und haben seit damals von ihr geträumt", teilten Benioff und Weiss in einem gemeinsamen Statement mit. "Wir fühlen uns geehrt, eine solche Chance zu bekommen, ein wenig eingeschüchtert von der Verantwortung, und so aufgeregt, loszulegen, sobald die letzte Staffel von 'Game of Thrones'

fertiggestellt ist."

Neue Serien

Kurz nachdem Disney seine Fans mit der Ankündigung über die neue Trilogie der "Game of Thrones"-Macher in Verzückung versetzt hatte, folgte der nächste Paukenschlag.

"Wir entwickeln nicht nur eine, sondern einige 'Star Wars'-Serien speziell für die direkt-zum-Konsumenten App von Disney", so Bob Iger, CEO des Produktionskonzerns (via "The Hollywood Reporter").

Bei besagter App handelt es sich um eine Streaming-Plattform, die 2019 aus der Taufe gehoben werden soll. Für die Serien kündigte Iger einen "signifikanten" Cast an.

(lfd)