Gary Oldman verpaffte als Churchill 33.700 Euro

Method Acting hat auch seine dunklen Seiten. In "Darkest Hour", der neuen Filmbiografie über Winston Churchill, passte sich Hauptdarsteller Gary Oldman dem Zigarrenkonsum des berühmten britischen Staatsmannes an und teerte sich seine Lunge bis zur "Nikotin Vergiftung". In der "Graham Norton Show" (via "Digital Spy") sprach der 59-jährige ehemalige Raucher über Qual(m) und Kosten, die die Rolle mit sich brachte.

"Ich habe Zigarren um 30.000 Pfund [knapp 33.700 Euro, Anm.] am Set konsumiert!" so Oldman. "Sie kosten 50 Pfund [56 Euro] das Stück, und ich rauchte etwa zwölf davon am Tag, also hatte ich im Grunde die ganzen drei Monate während des Drehs Magenprobleme."

"Wir hatten eine Weihnachtspause. Jeder ist heimgegangen, hat seinen Weihnachtsbaum dekoriert und ist Shoppen gegangen, und ich hatte eine Kolonoskopie! Das war mein Weihnachtsgeschenk."

Das Zigarren-Budget war höher als so manche Schauspieler-Gage. "Darkest Hour" (deutscher Titel: "Die dunkelste Stunde" startet am 18. Jänner 2018 in den österreichischen Kinos. Eine ausführliche Review des Biopics finden Sie HIER.





(lfd)