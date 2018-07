Gewinne 2 Karten zur Europapremiere von ANT-MAN AND THE WASP

Cineplexx und Heute verlosen

1x2 Tickets

inklusive Flug&Hotel

für die Europapremiere von

"Ant-Man and the Wasp“

am 14. Juli

im Disneyland Paris

Marvels kleinster Held startet mit einer Powerfrau an seiner Seite in Kino-Abenteuer Nummer zwei. Bereits im April haben Ant-Man (Paul Rudd) und The Wasp (Evangeline Lilly) in "Avengers: Infinity War" mitgemischt, jetzt startet die Fortsetzung des Comic-Heist-Movies "Ant-Man" (2015) in den Kinos.

"Ant-Man and The Wasp" feiert am 14. Juli im Disneyland Paris Europapremiere. Ein glücklicher "Heute"-Leser darf dort dann samt Begleitung Hollywood-Luft schnuppern.

Einfach bei untenstehendem Gewinnspiel mitmachen.

