Film-Metzelei auf den Straßen von New York

Gina Rodriguez kennt man aus Deepwater Horizon und Annihilation, bald wird sie Carmen Sandiego sein und in "Someone Great" mitspielen.

Genau für den wird zur Zeit in New York gedreht. Gina versucht im Streifen mit einer schlimmen Trennung fertig zu werden. Worum genau es geht ist noch nicht bekannt, doch die Bilder vom Set lassen vermuten, dass sie nicht so einfach über ihren Ex hinwegkommt.

Wenn ein Schauspieler beim Dreh zur Hälfte in Plastik eingepackt wird, ist das normalerweise kein gutes Zeichen: Auf den Fotos (siehe Fotoshow oben) veranstaltet die 33-jährige Latina eine wahre Blutorgie. Immer wieder sticht sie auf ihren Co-Star ein. Dass dessen neue Freundin daneben steht, stört die Filomfigur nur wenig.

Auch die echte Gina amüsiert sich bei der Sauerei bestens.

(lam)