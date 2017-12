Echt jetzt? Globe-Männer am Red Carpet in Schwarz

Um ihre Unterstützung für Opfer sexueller Belästiung in Hollywood zu zeigen, verkündeten einige (weibliche) Stars, bei den Golden Globes in Schwarz auftauchen zu wollen.

Umfrage Was halten Sie von der Absicht der Männer bei den Golden Globes schwarz zu tragen? Das kann doch nur ein Witz sein, oder?

Fühlt sich heuchlerisch an. Alles beim Alten zu lassen ist das Schlimmste, was man tun kann

Ein wenig unglücklich, aber die gute Absicht zählt

Die Männer hätten Rot tragen sollen. DAS hätte ein Zeichen gesetzt

Diese ganze Schwarz-Aktion war von Anfang an lächerlich

Ich finde die Idee super

Ist doch egal. Bei den Globes sollte es um Filme gehen, nicht um Kleider

Was sind die Golden Globes?

Laut Star-Stylistin Ilaria Urbinati wollen ihre männlichen Schützlinge mitmachen und ebenfalls auf Farben verzichten. Urbinati kümmert sich um Größen wie Dwayne "The Rock" Johnson, Tom Hiddleston, Armie Hammer und Garrett Hedlund.

Auf ihren Instagram-Post kam sofort eine Bestätigung von "The Rock".

Fotobeweis: Nur vereinzelt "farbige" Männer bei Globes

Auf den ersten Blick ist es eine tolle Geste, dass die Herren mitziehen. Doch schaut man sich die Fotos der Globe-Verleihungen der vergangenen Jahre an, fragt man sich, wo da die Leistung sein soll. Fast alle Männer tragen sowieso immer schwarz bei den Globes. Die unterstützende Geste bekommt dadurch einen schalen Beigeschmack. Selbst wenn die Herren ein schwarzes statt einem weißen Hemd tragen, reißen sie sich damit keinen Haxen aus.

Die Solidarität bekunden männliche Stars also, indem sie tun, was sie schon immer getan haben. Was soll das für ein Zeichen setzen?

Trug schon 2017 Schwarz: Preisträger Tom Hiddleston



Gruppenzwang: Alle werden schwarz tragen

Erwartet wird, bei Männern und Frauen, dass die meisten Stars mitziehen. Ob aus echter Überzeugung oder aus Gruppenzwang, kann bei der Verleihung dann nicht mehr festgestellt werden.



Wer Farbe trägt, bettelt um Verbalwatsche

Klar ist schon jetzt, wer bei den Globes Farbe bekennt, macht sich selbst zur Zielscheibe eines Shitstorms gigantischen Ausmaßes. Das wird wohl kaum jemand riskieren wollen.

Moderierte 2017: Jimmy Fallon



