Goodie Bags für "Die letzte Party deines Lebens"!

Ein Urlaubs-Ressort, 5.000 Maturanten in Party-Stimmung und alles, was Gott - und Mama - gerne verboten hätten. Bunt, wild und wunderbar geben sich Julia, ihre beste Freundin Jessy und ihre KlassenkollegInnen die ausgelassene Action. Die verkannte Carmen entpuppt sich auf der Bühne als explosives Twerking-Wunder, die beliebte Blondine Denise bitcht wie üblich mit Leidenschaft, die best Bros Andi und Jakob sind wie immer die Allerschönsten, und die Klassenclowns Luki und Cheesy sind natürlich auch am Start. Einzelgänger Samy komplettiert dem Mikrokosmos "Maturaklasse".

Die letzte Party deine Lebens - Goodies

Doch dann kommt es zwischen Julia und Jessy zum Streit, und Jessy verschwindet beleidigt in die Nacht. Die Party ist lang und irgendwann geht Julia auf die Suche nach der verlorenen

Freundin. Allerdings auch viel zu hinüber, um überhaupt noch ihre eigenen Füße scharf zu sehen, geschweige denn eine Spur von Jessy zu finden. Und der seltsame Typ mit Kapuze, der durch den

nahen Wald schleicht, ist sicher nur eine Halluzination.

Julia erwacht am nächsten Tag mit einem Mörderkater - aber ohne Jessy, mit der sie das Hotelzimmer teilt. Jetzt macht sie sich wirklich Sorgen. Als Denise, die Vorzeige-Blondine der Klasse, eine Nachricht von Jessy bekommt, scheint alles bestens zu sein, aber kurz darauf liegt Denise tot mitten im Partygetümmel. Vom Dach gestürzt und aufgespießt!

