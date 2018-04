Goodies für READY PLAYER ONE gewinnen

"Ready Player One" spielt 2045 in einer chaotischen Welt am Rande des Zusammenbruchs. Die Menschen flüchten in die OASIS, eine gigantische virtuelle Realität, die der exzentrische James Halliday (Mark Rylance) entwickelt hat.

Als Halliday stirbt, hinterlässt er sein ungeheures Vermögen der ersten Person, die das Easter Egg findet, das er irgendwo in der OASIS versteckt hat. So beginnt ein Wettstreit, der die gesamte Welt in Atem hält.

Ein junger Held namens Wade Watts (Tye Sheridan) findet den ersten Hinweis, und schon gerät er in eine halsbrecherische, realitätsverändernde Schatzjagd durch ein ebenso fantastisches wie geheimnisvolles Universum voller Entdeckungen und Gefahren.

Der Trailer von "Ready Player One":



Eine ausführliche Review von "Ready Player One" finden Sie HIER.

