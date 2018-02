Goodies für SHAPE OF WATER gewinnen!

Der meisterhafte Geschichtenerzähler Guillermo del Toro inszeniert mit "The Shape of Water" ein übernatürliches Märchen, das circa 1963 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in den Vereinigten Staaten spielt.

Shape of Water Goodies

In einem versteckten Hochsicherheitslabor arbeitet die einsame Elisa (Sally Hawkins), gefangen in einem Leben der Stille und Isolation. Das ändert sich allerdings für immer, als sie und ihre Kollegin Zelda (Octavia Spencer) das neueste Testobjekt der Regierungseinrichtung entdecken: Einen mysteriösen Amphibienmann (Doug Jones).

Mehr Infos "Shape of Water" finden Sie auf der offiziellen Website des Films. Eine ausführliche Review des Films finden Sie HIER.

Das Gewinnspiel ist bis 18. Februar 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(red)