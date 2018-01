Grausiger erster Trailer für "Slender Man"

Der Slender Man ist eine Gruselgestalt zwischen Urban Legend und Lagerfeuergeschichte, die nicht nur in der Popkultur, sondern auch in US-amerikanischen Kinderzimmern als moderne Version des "Schwarzen Mannes" Einzug gehalten hat.

Optisch ist der Slender Man groß und hager, mit einem wächsernen Gesicht ohne Nase, Augen und Mund. Er wird meist in einem dunklen Anzug abgebildet, taucht aus dem Nichts auf oder lungert bedrohlich im Hintergrund von (meist etwas älteren) Fotografien herum.

Sony verschafft dem Slender Man nun einen Kinofilm. Unter anderem Joey King darin zu sehen sein. Die junge Schauspielerin ist kein Neuling im Horror-Genre, war sie doch erst im vergangenen Jahr in "Wish Upon" zu sehen. Die einschlägigen Erfahrungen kann King gut brauchen: Der erste Trailer von "Slender Man" sieht wahrlich zum Fürchten aus.

"Slender Man" startet am 17. Mai 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)