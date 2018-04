Guillermo del Toro dreht jetzt Animationsfilme

Der "Shape of Water"-Regisseur wird in Zukunft auch animierte Familienfilme drehen. Laut "Hollywood Reporter" hat Guillermo del Toro bereits einen Exklusiv-Vertrag bei dem Filmstudio Dreamworks Animation unterschrieben. Er will die Filme schreiben, drehen und produzieren.

"Animation ist eine Kunstform, die meine Arbeit seit der Kindheit sehr stark beeinflusst hat", so der Star-Regisseur in einem Statement. Daneben wird er auch weiterhin "normale" Filme mit echten Schauspielern drehen.

Del Toro wurde bereits mehrfach für einen Oscar ausgezeichnet, zuletzt für seinen Film "Shape of Water", der in den Kategorien "Beste Regie" und "Bester Film" eine Trophäe gewann.

Oscars 2018: Alle Gewinner, alle Preisträger

(red)