Hollywood-Star Nicolas Cage spielt Spider-Man

Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland haben alle schon im hautengen,rot-blauen Jumpsuit von Spider-Man gesteckt. Nun kommt mit Nicolas Cage ein neuer, eher ungewöhnlicher "Spidey" hinzu.

Wie der "Collider" berichtet, soll der Oscar-Preisträger in dem Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" dem Superhelden in einer Noir-Version seine Stimme leihen. Losgelöst vom erfolgreichen Marvel-Franchise führt "Into the Spider-Verse" die Fans in eine Welt mit zahlreichen Dimensionen, in denen es überall verschiedene Versionen von Spider-Man gibt.

Düstere Version

Cages Spider-Man Noir wird ein sehr düsteres Bild des Comic-Helden zeichnen und in der Zeit der Großen Depression während der 1930er spielen.

Viel wird man von Spider-Man Noir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu sehen bekommen. Der Hauptfokus der Geschichte liegt auf Miles Morales (Shameik Moore), der in seiner Dimension zu Spider-Man wird und dabei von einem Peter Parker aus einer anderen Dimension (Jake Johnson) unterstützt wird.

Zu sehen gibt es den Film, in dem auch Hailee Steinfeld, Liev Schreiber und Mahershala Ali zu hören sind, ab dem 14. Dezember.

