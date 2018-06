"Honig im Kopf": Til stellt seine fleißigen Bienen vor

Am Montag präsentierte Til Schweiger seinen stargespickten Cast für „Head Full Of Honey“ (im Original: „Honig im Kopf“) während der Dreharbeiten in Berlin. Und dabei strahlte er mit seinen Hauptdarstellern Nick Nolte (zweite Wahl nach Michael Douglas, spielt Opa Amandus) und Matt Dillon (schlüpft in Schweigers Rolle Niko), auch dabei waren Emily Mortimer und Jacqueline Bisset. Seit Mitte Mai laufen die Kameras, bis Ende Juli dauernd die Arbeiten in Südtirol, Brandenburg oder Venedig noch an. Das englischsprachige Drehbuch stammt von Schweiger selbst, der dafür mit Erfolgsautorin Jojo Moyes ("Ein ganzes halbes Jahr") zusammenarbeitete.

Das Original mit Didi Hallervorden (Amandus Rosenbach), Til Schweiger (spielt Sohn Niko) und Emma Schweiger (Enkelin Tilda). (Bild: Verleih) Das Original mit Didi Hallervorden (Amandus Rosenbach), Til Schweiger (spielt Sohn Niko) und Emma Schweiger (Enkelin Tilda). (Bild: Verleih)

"Schnellster Regisseur der Welt"

Für Nolte ist Til Schweiger laut „Berliner Morgenpost“ "unglaublich professionell, wahrscheinlich der schnellste Regisseur der Welt“. Der deutsche Schauspieler glaubt, dass der Streifen noch lustiger und intensiver als das Original wird.

Schweiger: Inhalt soll unverändert bleiben

Und darum geht's: Die elfjährige Tilda (Emma Schweiger) und Großvater Amandus (Dieter Hallervorden) pflegen eine besonders enge Beziehung. Das humorvolle, geschätzte Familienoberhaupt wird zunehmend vergesslich und kommt mit dem alltäglichen Leben im Hause seines Sohnes Niko (Til Schweiger) alleine nicht mehr klar. Obwohl es Niko das Herz bricht, muss er einsehen, dass für Amandus der Weg ins Heim wohl unvermeidbar ist. Doch da hat er die Rechnung ohne Tochter Tilda gemacht - kurzerhand brennt sie mit ihrem Opa durch, um ihm auf einer unvergesslichen Reise seinen größten Wunsch zu erfüllen: noch einmal Venedig sehen!

