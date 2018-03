"Honig im Kopf"-Remake: Diese US-Stars sind dabei

Til Schweigers Komödie "Honig im Kopf" war einer der erfolgreichsten deutschen Film im Jahr 2014. Nun kommt er als US-Remake mit dem Titel "Honey In The Head" erneut ins Kino!

Der Film dreht sich um einen an Alzheimer erkrankten Mann, der von seinem Sohn in ein Heim gebracht werden soll. Amadues' Enkelin Tilda will das nicht wahrhaben und entführt ihren Opa kurzerhand nach Venedig...

Honig im Kopf

Nun steht auch der Cast fest

Die männliche Hauptrolle spielt NICHT wie anfangs vermutet Michael Douglas (73), sondern Nick Nolte. Daneben ist auch Matt Dillon, der in die Rolle seines Sohnes Amadeus schlüpft. Den weiblichen Part dagegen, übernimmt "Notting Hill"-Star Emily Mortimer. Wer in die Rolle der kleinen Tilda schlüpft, steht noch nicht fest.

Regie führt wieder Til Schweiger, der in einigen US-Filmen ("Deuce Bigalow: European Gigolo", "Happy New Year ") bereits mitgespielt hat. Die Dreharbeiten, die in Deutschland, Italien und Großbritannien stattfinden, beginnen bereits am 10. Mai.

