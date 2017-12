Hugh Jackman drehte spektakulären Live-Trailer

Der 49-jährige Schauspieler hatte vor kurzem offenbart, dass er nach der Promotionstour für sein neues Filmmusical "The Greatest Showman" eine Karrierepause einlegen will. Bevor es jedoch dazu kommt, wollte der Hollywoodstar noch einmal Filmgeschichte schreiben.

So produzierte er mit seinem Filmteam einen Live-Film-Trailer seines neuesten Werkes, der in die US-Ausstrahlung von "A Christmas Story Live" eingestreut wurde. Gute zweieinhalb Minuten performte er neben seinen Co-Stars Zac Efron, Zendaya und Keala Seattle und tanzte mit 150 Tänzern in den Studios von Warner Bros. Das ganze Spektakel wurde dann laut ‘Moviejones’ live auf Facebook übertragen.

"The Greatest Showman" kommt am 4. Januar 2018 in die Kinos.

The Greatest Showman

(baf)