Im zweiten "Lego Movie" wird's postapokalyptisch

"Everything is awesome" sangen die Bewohner der Lego-Stadt Bricksburg früher Tag für Tag. Nur Bauarbeiter Emmet fühlte sich fehl am Platz, bis die mysteriöse Wyldstyle ihn aus seinem tristen Alltag befreite.

Mittlerweile liegt Bricksburg in Trümmern, raue Sitten herrschen in den Ruinen und die Modetrends der Bausteinfiguren orientieren sich an den "Mad Max"-Filmen. Jetzt ist es ausgerechnet Emmet, der sich als einziger spitze fühlt, während die Lego-Zivilsation ihren Tiefpunkt erreicht hat.

Schlimmer geht's aber bekanntlich immer. Ein Raumschiff taucht am Himmel auf, feuert mit herzförmigen Geschossen um sich und entführt Wyldstyle in eine fremde Welt. Klar, dass Emmet alles daran setzt, sie zu retten...

The Lego Movie 2: The Second Part

Erste Vorschau

Filme, die von Spielzeug inspiriert sind, haben normalerweise mehr Product Placement als Unterhaltung zu bieten. "The Lego Movie" (2014) war die brillante Ausnahme von der Regel. Geht man nach dem ersten Teaser Trailer, steht den Fans eine würdige Fortsetzung bevor.

"The Lego Movie 2: The Second Part" startet am 7. Februar 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)