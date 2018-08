J.J. Abrams twittert 1. Bild vom "Star Wars IX"-Dreh

Nicht alle "Star Wars"-Fans waren mit dem letzten Teil der Saga zufrieden, der unter der Ägide von Rian Johnson entstanden war. Vor allem das Burn-out von Jedi-Meister Luke Sykwalker (Mark Hamill) und die überraschende Machtverschiebung in der First Order sorgte für vehemente Proteste im Netz.

Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi

Nun sitzt wieder J.J. Abrams am Steuer. 2015 hatte er mit "Das Erwachen der Macht" Disneys "Krieg der Sterne"-Ära eingeläutet, jetzt soll er die Fans besänftigen und einen weiteren Mega-Blockbuster aus dem Ärmel schütteln. Am ersten Drehtag meldete er sich mit einem Bild vom Set, gedachte einer verstorbenen "Star Wars"-Ikone und bedankte sich bei Rian Johnson und George Lucas.

"Bittersüß, dieses neue Kapitel ohne Carrie [Fisher, Anm.] zu starten, aber danke an den außergewöhnlichen Cast und die außergewöhnliche Crew, wir sind bereit, loszulegen", so Abrams. "Dankbar für Rian Johnson und ein besonderes Danke an George Lucas, weil er diese unglaubliche Welt erschaffen hat und den Beginn einer Geschichte, bei der wir das Glück haben, dabei zu sein."

"Star Wars Episode IX" soll im Dezember 2019 in den österreichischen Kinos starten.



