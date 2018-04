Jackson: Höchste Zeit für eine "verf*ckte" Titelrolle

In Pixars "Die Unglaublichen" spricht er den eisigen Superhelden Frozone, in "The Spirit" und "Kingsman: The Secret Service" spielte er Schurken, im Marvel-Kinouniversum den einäugigen S.H.I.E.L.D.-Boss Nick Fury - nun bekommt Samuel L. Jackson wohl endlich die Comic-Movie-Rolle, die einem Schauspieler seines Formats zusteht.

Umfrage Samuel L. Jackson ist ... ... der coolste Typ auf dem Planeten.

... ein Herr, dessen Wortwahl mir ein wenig zu derb ist.

... völlig überschätzt.

... viel zu selten in Hauptrollen zu sehen.

... mir unbekannt.

"Es ist höchste Zeit, dass ich die Titelrolle in meinem eigenen verf*ckten Film bekomme", freute sich der 69-Jährige über seinen Einsatz in "Glass" (via "Variety").

Erstes Material

Auf der CinemaCon wurden die ersten bewegten Bilder des Films gezeigt, in dem die Handlungsstränge von "Unbreakable" und "Glass" zusammenlaufen. Jackson war gemeinsam mit seinen Co-Stars Bruce Willis, Sarah Paulson und James McAvoy bei dem Screening anwesend. Gleiches gilt für Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan, der sein neues Werk als "erstes, wahrhaft geerdetes Comic Movie" bezeichnete.

Alte Bekannte

Samuel L. Jackson war in "Unbreakable" als fragiler Comic-Sammler und mordender Schurke zu sehen gewesen. Im Jänner 2019 bekommt er es erneut mit seiner Nemesis David Dunn (Willis) zu tun. James McAvoy mischt sich als fragmentiertes Persönlichkeits-Kollektivs "Die Horde" (bekannt aus "Split") in den Konflikt ein. Sarah Paulson verkörpert eine Psychologin.

Das Video-Material der CinemaCon ist derzeit noch nicht online verfügbar. Wann der erste Trailer vom "Glass" erscheinen soll, ist unbekannt.

(lfd)