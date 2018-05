Jamie Foxx wird zum Comic-Dämonen Spawn

1992 feierte Spawn sein Comic-Debüt und schaffte fünf Jahre später den Sprung auf die große Leinwand. Der Erfolg an den Kinokassen war mäßig, weltweit spielte der Film aber immerhin knapp das Doppelte seiner 40 Millionen Dollar Produktionskosten ein.

Damals hatte Todd McFarlane, der Schöpfer der Comic-Figur, seine Finger nur marginal im Spiel. Für die Neuverfilmung schreibt er hingegen das Skript und nimmt auch im Regiestuhl Platz. McFarlane kündigte sie bereits 2016 an - kurz nach dem Box-Office-Triumphzug von "Deadpool", der den Weg für nicht-jugendfreie Comicverfilmungen im Mainstream-Kino ebnete.

Weißer Hai

Der neue "Spawn" ist mehr als Horrorfilm denn als typisches Comic Movie gedacht. Die Titelfigur soll als eine Art böser Geist ihre Opfer ins Verderben reißen. Wie der weiße Hai im gleichnamigen Film von Steven Spielberg, meinte McFarlane dazu. In den Vorlagen ist Spawn ein verstorbener Söldner, der durch einen Vertrag mit dem Höllenfürsten Malebolgia auf die Erde zurückkehren darf, wo er zum Beschützer der Hilflosen und Unschuldigen avanviert.

Von Electro zu Spawn

Einem Bericht von "Variety" zufolge wird Spawn in der für 2019 geplanten Kino-Adaption von Jamie Foxx verkörpert. Der Oscar-Preisträger ("Ray") hat bereits Erfahrung mit Comicverfilmungen. In "The Amazing Spider-Man 2" spielte er den Schurken Electro.

Bilder von Jamie Foxx

(lfd)