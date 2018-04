Jason Statham kämpft gegen eine Monster-Hai

Seit Steven Spielbergs Klassiker "Der weiße Hai" sind Kinofans fasziniert von den dadurch leider schwer stigmatisierten Meeresbewohnern. Mit "Deep Blue Sea" und dem trashigen Mehrteiler "Sharknado" wurde das Thema immer wieder cineastisch aufgegriffen.

Auch Hollywood will nun erneut auf der Erfolgswelle mitreiten und schickt kommenden August den erprobten Action-Superstar Jason Statham auf die Jagt nach einem Hai. Und der ist größer, gefährlicher und gefräßiger als alle Haie vor ihm.

Wird der Fisch entgrätet?

"The Meg" heißt der Blockbuster über einen mehr als 20 Meter langen Megalodon, der eigentlich seit zwei Millionen Jahren ausgestorben sein sollte. Doch jetzt ist ein Exemplar wieder aufgetaucht und terrorisiert friedliche Strandbesucher.

Gemeinsam mit Statham stellen sich dem Urzeit-Hai Ruby Rose (Orange is the new Black), Rainn Wilson (The Office) und Cliff Curtis (Fear The Walking Dead) in den Weg. Ob sie den Fisch am Ende entgräten können, wird sich ab dem 10. August in heimischen Kinos zeigen.

Pleased to eat you. #TheMeg - in theaters August 10. Watch the full trailer now. pic.twitter.com/dNB84kbx8B — The Meg Movie (@MegMovie) 10. April 2018

(baf)