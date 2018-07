Schiacher Riesen-Goldblum amüsiert London

Er ist groß, er schaut Jeff Goldblum nur im entferntesten ähnlich und er stiehlt der Tower Bridge im Hintergrund die Show. Seit Mittwoch liegt ein 25 Fuß (7,62 Meter) langer und rund 150 Kilo schwerer Jeff Goldblum am Ufer der Themse in London.

Riesen-Jeff soll das 25. Jubiläum von Jurassic Park feiern. Deshalb ist er auch in der berühmten Oben-ohne-Pose aus dem Film festgehalten.

Kult-Szene mit nacktem Oberkörper

Auch Jeffs Szene von damals, die schon lange Kult und ein beliebtes Meme ist, ist komplett unnötig für Handlung und Film. Es gibt keine triftigen Grund dafür, warum der junge Goldblum seinen Oberkörper entblößen musste.

Sinnlos, aber lustig

Und auch für Riesen-Jeff gibt es keinen Grund. Das echte Jubiläum war schon am 11. Juni. Der Film wurde weder in London gedreht noch ist Jeff Goldblum Engländer. Außerdem ist die Statue, wie gesagt, hässlich (man kann es nicht oft genug erwähnen). Und zu guter letzt: Wollte man Jurassic Park ehren, wieso mit Jeff Goldblum, der noch nicht einmal die Hauptrolle spielte? Wie gesagt: sinnlos, aber sooooo lustig.

Werbeaktion wird unter #JurassicJeff ein Hit

Das Aufstellen ist dem Streamingdienst Now TV zu verdanken. Die Werbeaktion schlägt in London so richtig ein. Leute lieben es, vor Riesen-Jeff zu posieren und unter dem Hashtag #JurassicJeff wird lustig gepostet. Das Meme-Video von Now TV selbst ist übrigens auch einen Blick wert:

#JurassicJeff wird noch bis 26. Juli das Themse-Ufer unsicher machen.

(lam)