Jennifer Garner wird zum tödlichen Racheengel

Jennifer Garner kann Action. In der TV-Serie "Alias" (2001 - 2006) machte sie als Elite-Agentin Jagd auf böse Jungs, in der Comicverfilmung "Elektra" (2005) schlitzte sie sich durch ein Verbrechersyndikat. Im selben Jahr heiratete sie Ben Affleck; von da an waren vorwiegend Familie und familientaugliche Rollen angesagt.

Die Ehe ist mittlerweile hinüber, nun lässt es Garner zum ersten Mal seit "Operation Kingdom" (2007) wieder so richtig krachen. "Peppermint" erzählt eine klassische Rache-Story. Riley (Garner) wird Zeuge des Mordes an ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter. Als die Gangster ungestraft davon kommen, verschwindet sie fünf Jahre lang von der Bildfläche, bevor sie sich bestens trainiert und schwer bewaffnet selbst um die Angelegenheit kümmert.

Vom Regisseur von "Taken"

"Peppermint" sieht im ersten Trailer wie ein klassisches Action-B-Movie aus. Klischee-triefende Sätze wie "Die Kartelle sind kein Witz, sie haben jeden in der Tasche" und "Was ich will? Ich will Gerechtigkeit" verleiten zum Augenverdrehen. Interessant ist der Film vor allem durch seine Hauptbesetzung. Statt Liam Neeson schickt "Taken"-Regisseur Pierre Morel diesmal eben Jennifer Garner ins Gefecht. Mal sehen wie sich die Eine-Frau-Armee im billigen Ballergenre macht.

Anfang September erscheint "Peppermint" in den USA; einen Starttermin für Österreich gibt es noch nicht.

(lfd)