Jennifer Lawrence darf erstmals auf Razzie hoffen

Die Razzies "ehren" schlechte Filme, horrende schauspielerische Leistungen und fragwürdige Regiearbeiten. Unter den heurigen Nominierten finden sich zahlreiche bekannte Schauspieler, einige von ihnen schon Oscar-prämiert.

Unter anderem sind Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Javier Bardem, Emma Watson oder Sir Anthony Hopkins für Filmrollen im vergangenen Jahr für einen der Awards nominiert. Jennifer Lawrence darf sich erstmals "Hoffnung" auf einen der nicht ganz so begehrten Preise machen.

Blockbuster haben Nase vorne

Mit "Baywatch", "Fifty Shades Darker", "mother!", dem gefühlt 20. Teil der Fluch der Karibik-Reihe und der Neuauflage der Mumie finden sich viele große Produktionen unter den Filmen, die ziemlich oft nominiert worden sind.

Die diesjährigen Gewinner werden am Tag vor der Oscar-Verleihung bekanntgegeben.

Schlechtester Film

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

Schlechteste Schauspielerin

Katherine Heigl - Unforgettable

Dakota Johnson - Fifty Shades Darker

Jennifer Lawrence - mother!

Tyler Perry - Boo 2! A Madea Halloween

Emma Watson - The Circle

Schlechtester Schauspieler

Tom Cruise - The Mummy

Johnny Depp - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Jamie Dornan - Fifty Shades Darker

Zac Efron - Baywatch

Mark Wahlberg - Daddy's Home 2 and Transformers: The Last Knight

Schlechtester Nebendarsteller

Javier Bardem - mother! and Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Russell Crowe - The Mummy

Josh Duhamel - Transformers: The Last Knight

Mel Gibson - Daddy's Home 2

Anthony Hopkins - Collide and Transformers: The Last Knight

Schlechteste Nebendarstellerin

Kim Basinger - Fifty Shades Darker

Sofia Boutella - The Mummy

Laura Haddock - Transformers: The Last Knight

Goldie Hawn - Snatched

Susan Sarandon - A Bad Moms Christmas

Schlechteste Leinwand-Combo

Transformers: The Dark Knight

The Emoji Movie

Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales

Boo 2! A Madea Halloween

Schlechtestes Remake, Ripoff oder Sequel

Baywatch

Boo 2! A Madea Halloween

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

Schlechtester Director

Darren Aronofsky - mother!

Michael Bay - Transformers: The Last Knight

James Foley - Fifty Shades Darker

Alex Kurtzman - The Mummy

Tony Leondis - The Emoji Movie

Schlechtestes Drehbuch

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

