Jennifer Lawrence legt Schauspielpause ein

US-Schauspielerin Jennifer Lawrence gab bereits im vergangenen Jahr bekannt, dass sie sich für ein Jahr aus der Filmbranche zurückziehen will. Diesmal möchte sie es endlich durchziehen, wie sie gegenüber "Entertainment Tonight" verriet.

Die 27-Jährige weiß nun auch, was sie in der Zeit machen wird. Sie möchte sich vor allem politisch engagieren. "Ich werde mit einer Organisation zusammenarbeiten, die ein Teil der 'Represent.Us'-Kampagne ist. Sie versucht, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf lokaler Ebene politisch zu engagieren", erklärt sie. Der Verein will Korruption verhindern und die "Demokratie reparieren".

Dass Lawrence sich politisch einbringen will, ist keine große Überraschung. Bis jetzt hat sie immer wieder politisch Stellung gezogen – zuletzt im Jänner auf Facebook. Auf dem Foto ist die Schauspielerin mit Cameron Diaz und Adele mit einem Protestschild zu sehen.

Ihr neuer Spionagethriller"Red Sparrow" startet übrigens am 1. März in den österreichischen Kinos.

Red Sparrow

(red)