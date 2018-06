Jim Carrey macht Jagd auf Segas "Sonic"

Nach Jahren in denen persönliche Probleme sein Berufsleben torpedierten, kann Jim Carrey jetzt wieder durchstarten. Nachdem bewiesen ist, dass er im wahren Leben kein Bösewicht ist, will er es jetzt auf der Kinoleinwand sein.

Doctor Ivo Robotnik oder Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog, 2006) ist Sonics Erzfeind (Bild: Sega) Doctor Ivo Robotnik oder Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog, 2006) ist Sonics Erzfeind (Bild: Sega)

Dünner Carrey als fetter Superschurke

Carrey will Dr. Ivo Robotnik (auch als Dr. Eggman bekannt) sein, wie "Deadline" exklusiv bekannt gab. Der fette Robotnik ist der Erzfeind von Sonic, dem legendären Sega-Igel. Sonic ist nicht nur Held vieler Spiele, sondern sogar das Logo des Spiele-Herstellers.

Wie in den Spielen will Dr. Robotnik - wie es sich für einen Superschurken gehört - die Weltherrschaft an sich reißen. Sonic muss das verhindern und die Erde retten.

Cyclops ebenfalls im Cast

Paramount Film hat sich das Projekt unter den Nagel gerissen, Regie führt Jeff Fowler ("Wo die wilden Kerle wohnen"). Neben Carrey spielen James Marsden (Cyclops aus "X-Men" und Prinz Edward aus "Enchanted") und Tika Sumpter (Michelle Robinson in "My first Lady"). Welche Rollen die beiden übernehmen wurde noch nicht verraten.

Böse Vorwürfe: Geschlechtskrankheiten, Drogen

Seit dem Selbstmord seiner Ex-Freundin Cathriona White 2015 war Jim Carreys Leben fast gänzlich eingefroren. Whites Mutter und Ehemann warfen dem 56-Jährigen vor, sie zuerst mit Geschlechtskrankheiten angesteckt zu haben und ihr dann auch noch die Medikamente für den Selbstmord besorgt zu haben.

"Opfer" fälschte Attest

Der Prozess hätte am 26. April 2018 starten sollen. Doch Ende Jänner wurde der Antrag von einem Gericht abgewiesen. Carreys Anwalt konnte beweisen, dass Cathriona White vor ihrem Tod ein ärztliches Attest aus dem Jahr 2011 fälschte, um zu beweisen, dass sie vor der Beziehung mit Carrey gesund gewesen sei.

