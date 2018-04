Jim Carrey wird zum düsteren Mordermittler

Hager im dunklen Anzug, mit Vollbart und einem gehetzten Ausdruck in den Augen - Jim Carrey ist in seiner neuen Rolle ausnahmsweise gar nicht zum Lachen zumute. Der 56-Jährige taucht in "Dark Crimes" in die Unterwelt einer polnischen Stadt ein, um einen brutalen Frauenmörder zur Strecke zu bringen.

Schnell hat Ermittler Tadek (Carrey) den Schriftsteller Kozlow (Marton Csokas) im Visier, der über Informationen verfügt, die nur der Täter wissen kann. Ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen, erweist sich aber als schier unlösbare Aufgabe, in der sich Tadek zu verlieren droht. Die selbst nicht ganz unversehrte Kasia (Charlotte Gainsbourg) könnte der Schlüssel zur Lösung des Falles sein...

"Dark Crimes" basiert auf dem Artikel "True Crime: A Postmodern Murder Mystery" von David Grann. Alexandros Avranas ("Love Me Not", "Miss Violence") zeichnete für die Regie verantwortlich. In den USA soll der Film im Mai anlaufen. Einen österreichischen Starttermin gibt es noch nicht.



(lfd)