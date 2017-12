Jimmy Kimmel startet mit Jetpack in die Oscar-Show

Der Countdown für Hollywoods Filmpreis-Saison hat begonnen. Neben einer ersten Vorschau auf die Golden Globes (7. Jänner), gibt es auch bereits einen Teaser für die kommende Oscar-Verleihung (4. März). Zum zweiten Mal in Folge fungiert Jimmy Kimmel als Host der Gala.

"Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist, dass ihr euch anseht, wie ich die 90. Oscars live am 4. März auf ABC moderiere... und einen Jetpack", so Late-Night-Show-Moderator im neuen Video.

Heikle Mission

Den Jetpack bekommt Kimmel am Ende des Clips tatsächlich. Die Gunst der Zuschauer dürfte ihm nach seinem fulminanten Auftritt bei den Academy Awards 2017 ebenfalls sicher sein.

Eine leichte Aufgabe steht Jimmy Kimmel trotzdem nicht bevor - er muss die erste Oscar-Verleihung nach dem Weinstein-Skandal abwickeln. Ob den Superstars (und dem Publikum) nach Feiern zumute ist, wird sich erst Anfang März zeigen.





(lfd)